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26 января, 20:43

Матыцин — на премьере фильма «Золотой дубль»: «Симонян — целая эпоха спорта нашей великой страны»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин в комментарии «СЭ» подчеркнул роль Никиты Симоняна в российском спорте.

«Никита Павлович — великий спортсмен, тренер и личность. Его будут помнить и благодарить долгие годы за то дело, которое он на протяжении всей жизни делал. Он продолжает оставаться легендой для нынешнего поколения. Это тот случай, когда спорт при его служении предстал очень влиятельным и сформировал целое поколение людей. Отдать долг Никите Павловичу — это правильно. Это то, чему нас учили, и то, на чем держится государство, уважение к памяти создает наше великое отечество. Важно, что до последних дней своей жизни Никита Павлович делился опытом, знаниями и переживал за происходящее в российском футболе и спорте. Думаю, его мудрость многих вдохновила. Для всех нас он остается живым. С его чувством юмора и любовью к людям. Это человек-легенда, целая эпоха спорта нашей великой страны», — сказал Матыцин на премьере фильма «Золотой дубль».

Картина «Золотой дубль» посвящена одному из этапов тренерской карьеры Симоняна — победам ереванского «Арарата» в чемпионате и Кубке СССР в 1973 году. В широкий прокат фильм выходит 29 января.

Симонян ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет.

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Никита Симонян
Олег Матыцин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
7
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
11
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
12
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
15
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
16
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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