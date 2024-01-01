Генич: «Лучший новогодний стол способен накрыть Джикия — он знает толк в еде»

Спортивный комментатор Константин Генич выразил мнение, кто из футболистов способен накрыть лучший новогодний стол.

«Денис Глушаков. Мне кажется, у него щедрая душа. Также назову Георгия Джикию — он смотрит кулинарные каналы и знает толк в еде. Как капитан сборной России с грузинскими корнями не сможет накрыть новогодний стол?» — приводит слова Генича RT.

30-летний Джикия в текущем сезоне сыграл за «Спартак» 9 матчей и не отметился результативными действиями.