Радимов: «С селедкой под шубой у меня ассоциируется Михаил Кержаков»

Бывший тренер «Зенита» Владислав Радимов рассказал, кто из российских футболистов ассоциируется у него с селедкой под шубой.

«Сельдь под шубой — это вкусно и по-доброму, а также необходимо к новогоднему столу. Значит, выберу Мишу Кержакова — добрый и улыбчивый парень», — приводит слова Радимова RT.

36-летний Кержаков в текущем сезоне сыграл за «Зенит» 15 матчей во всех турнирах и пропустил 12 голов.