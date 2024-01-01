Агент Сафонов назвал молодых футболистов, которые могут проявить себя в 2024 году

Российский агент Алексей Сафонов назвал футболистов, от которых ждет прогресса в 2024 году.

«Хотел бы чтобы блокада эта закончилась. Хочется мирного неба над головой и чтобы молодежь, которую ведет мое агентство, одно из самых талантливых в стране, чтобы потихоньку была не подающей надежды, а оправдывающей. Как в этом году Константин Тюкавин, в следующем году жду прогресса от Арбузова, Чупаева. Есть ребята, которые могут выстрелить уже в 2024 году», — приводит слова Сафонова «Евро-Футбол.Ру».

Ранее Сафонов подтвердил «СЭ», что Ярослав Арбузов скоро перейдет из ЦСКА в «Балтику». 19-летний футболист провел за армейцев 4 матча, отметившись одним голом.

19-летний Александр Чупаев является воспитанником «Локомотива». Сейчас нападающий выступает за «Динамо-2».