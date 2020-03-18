Константин Емельянов: «Иностранцы останутся в расположении «Оренбурга» на время паузы»

Главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов прокомментировал решение команды сделать паузу в тренировочном процессе до 23 марта. Ранее стало известно о том, что Тинькофф — чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

— Мы с пониманием отнеслись к ситуации, — приводит пресс-служба «Оренбурга» слова Емельянова. — У нас были запланированы выходные на игры сборных, но мы устроим их немного раньше. Сейчас уйдем в краткосрочный отпуск на 4 дня, а с понедельника продолжим заниматься. Иностранцы, конечно же, останутся здесь. Домой смогут съездить только российские футболисты, а так все в основном будут здесь. Наш доктор обозначил рекомендации. Каждый ответственен за свое здоровье, задача врача — обозначить инструкции, а задача футболистов — выполнять их.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 201 672 человек. Умерших — более 8 тысяч человек, выздоровевших — 82 071. В России на данный момент 114 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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