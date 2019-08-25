Кононов рассказал, почему Зобнин играет без перерыва

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов перед началом матча 7-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» рассказал, почему полузащитник Роман Зобнин играет без перерыва.

— Действительно ли те футболисты, которые пока не могут играть за «Спартак» в еврокубках, настолько важны? Футбол в исполнении команды совершенно разный.

— Ну да, они важны. Не могу согласиться с вами, что разный. Может, в первую очередь, исходить из индивидуальных качеств каждого из них. Поэтому возможно разница есть, — сказал Кононов в эфире канала «Матч Премьер».

— Почему Зобнин играет без перерыва? Может, ему стоит дать перерыв?

— Мы держим все под контролем: наш медицинский штаб, тренер по физической подготовке. Конечно, советуемся и с игроком. Роман хорошо восстанавливается и всегда готов играть. После восстановления он за два дня уже готов к игре. Он является вице-капитаном, он связующий, очень серьезный игрок, человек в команде. Он чувствует ответственность. Если бы он сказал, что не готов — то он бы не играл. А так он готов.

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