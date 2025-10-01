Футбол
Сегодня, 14:06

Митрофанов — о попытках «Химок» пройти лицензирование: «Мы находились в коммуникации с руководством клуба»

Артем Бухаев
Корреспондент

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил во время встречи в Госдуме РФ по поводу ситуации в «Химках», что организация находилась в коммуникации с руководством клуба в его попытках пройти лицензирование на сезон-2025/26.

— Руководители «Химок» отказались подавать вторую лицензию в мае, там было несколько итераций. Основания для выдачи РФС-1 должны быть объективными. Наличие долгов, отсутствие динамики... Мы находились в коммуникации с руководством «Химок».

— Профсоюз футболистов продолжает верить Туфану Садыгову? Профсоюз может помочь сотрудникам?

— Нужно спросить Зотова. В профсоюз входят футболисты, причем не все. Профсоюз защищает права футболистов, а не сотрудников. Какое количество футболистов «Химок» входило в состав профсоюза? Я не знаю.

«Химки» объявили о приостановке деятельности клуба 18 июня 2025 года. 26 июня клуб был исключен из состава РФС в связи с потерей профессионального статуса.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в премьер-лиге в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».

9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей.

