Нагучев о Карседо в «Спартаке»: «Другая история по сравнению с «Пафосом» — фанаты красно-белых скучают по трофеям»
Спортивный комментатор Роман Нагучев поделился с «СЭ» мнением о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера «Спартака».
52-летний испанец возглавил красно-белых 5 января 2026 года. Специалист подписал контракт с московским клубом до лета 2028 года.
«Мне о нем сложно говорить. Слабо помню, каким он был помощником Эмери. «Спартак» тогда неплохо играл до матча с «Динамо» и до слова «тренеришка». Но совершенно непонятно, какова в этом была роль Карседо. Это был 2012-й год, футбол был совсем другим. Очень любопытно посмотреть, как у него получится в роли главного тренера.
Стоит обратить внимание, как выступал «Пафос». Исходя из своих возможностей, кипрская команда играла идеально. Карседо остается лишь похвалить за ту работу. Но тут совсем другая история — спартаковские болельщики скучают по трофеям. По яркому перфомансу скучать не приходилось, с этим Станкович справлялся блестяще. Могу судить Карседо лишь по его установкам перед играми — выглядит по-испански темпераментно.
Думаю, он наткнется на недопонимание со стороны фанатов «Спартака», если красно-белые будут играть как «Пафос». Потому что болельщики скучают по симбиозу побед и яркой игры. Именно поэтому всеми любим Массимо Каррера, он давал и то, и другое на пять с плюсом. От этого будет зависеть, как Карседо примет спартаковское комьюнити», — сказал Нагучев «СЭ».
Предыдущим местом работы Карседо был «Пафос» — испанец возглавлял команду с июля 2023 года. Под его руководством кипрский клуб летом 2025 года впервые в своей истории пробился в основную стадию Лиги чемпионов.
Карседо уже работал в «Спартаке» — в 2012 году он входил в тренерский штаб Унаи Эмери.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0