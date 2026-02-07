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Нагучев о Карседо в «Спартаке»: «Другая история по сравнению с «Пафосом» — фанаты красно-белых скучают по трофеям»

Дарик Агаларов
корреспондент

Спортивный комментатор Роман Нагучев поделился с «СЭ» мнением о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера «Спартака».

52-летний испанец возглавил красно-белых 5 января 2026 года. Специалист подписал контракт с московским клубом до лета 2028 года.

«Мне о нем сложно говорить. Слабо помню, каким он был помощником Эмери. «Спартак» тогда неплохо играл до матча с «Динамо» и до слова «тренеришка». Но совершенно непонятно, какова в этом была роль Карседо. Это был 2012-й год, футбол был совсем другим. Очень любопытно посмотреть, как у него получится в роли главного тренера.

Стоит обратить внимание, как выступал «Пафос». Исходя из своих возможностей, кипрская команда играла идеально. Карседо остается лишь похвалить за ту работу. Но тут совсем другая история — спартаковские болельщики скучают по трофеям. По яркому перфомансу скучать не приходилось, с этим Станкович справлялся блестяще. Могу судить Карседо лишь по его установкам перед играми — выглядит по-испански темпераментно.

Думаю, он наткнется на недопонимание со стороны фанатов «Спартака», если красно-белые будут играть как «Пафос». Потому что болельщики скучают по симбиозу побед и яркой игры. Именно поэтому всеми любим Массимо Каррера, он давал и то, и другое на пять с плюсом. От этого будет зависеть, как Карседо примет спартаковское комьюнити», — сказал Нагучев «СЭ».

Предыдущим местом работы Карседо был «Пафос» — испанец возглавлял команду с июля 2023 года. Под его руководством кипрский клуб летом 2025 года впервые в своей истории пробился в основную стадию Лиги чемпионов.

Карседо уже работал в «Спартаке» — в 2012 году он входил в тренерский штаб Унаи Эмери.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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