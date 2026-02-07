Нагучев о Карседо в «Спартаке»: «Другая история по сравнению с «Пафосом» — фанаты красно-белых скучают по трофеям»

Спортивный комментатор Роман Нагучев поделился с «СЭ» мнением о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера «Спартака».

52-летний испанец возглавил красно-белых 5 января 2026 года. Специалист подписал контракт с московским клубом до лета 2028 года.

«Мне о нем сложно говорить. Слабо помню, каким он был помощником Эмери. «Спартак» тогда неплохо играл до матча с «Динамо» и до слова «тренеришка». Но совершенно непонятно, какова в этом была роль Карседо. Это был 2012-й год, футбол был совсем другим. Очень любопытно посмотреть, как у него получится в роли главного тренера.

Стоит обратить внимание, как выступал «Пафос». Исходя из своих возможностей, кипрская команда играла идеально. Карседо остается лишь похвалить за ту работу. Но тут совсем другая история — спартаковские болельщики скучают по трофеям. По яркому перфомансу скучать не приходилось, с этим Станкович справлялся блестяще. Могу судить Карседо лишь по его установкам перед играми — выглядит по-испански темпераментно.

Думаю, он наткнется на недопонимание со стороны фанатов «Спартака», если красно-белые будут играть как «Пафос». Потому что болельщики скучают по симбиозу побед и яркой игры. Именно поэтому всеми любим Массимо Каррера, он давал и то, и другое на пять с плюсом. От этого будет зависеть, как Карседо примет спартаковское комьюнити», — сказал Нагучев «СЭ».

Предыдущим местом работы Карседо был «Пафос» — испанец возглавлял команду с июля 2023 года. Под его руководством кипрский клуб летом 2025 года впервые в своей истории пробился в основную стадию Лиги чемпионов.

Карседо уже работал в «Спартаке» — в 2012 году он входил в тренерский штаб Унаи Эмери.