Нагучев: «Слуцкий мог бы тренировать «Спартак». Мы бы получили команду, о которой интересно говорить, а не иронизировать»

Спортивный комментатор Роман Нагучев заявил «СЭ», что считает экс-главного тренера ЦСКА, сборной России и «Рубина» Леонида Слуцкого подходящей кандидатурой для работы в «Спартаке».

В настоящий момент Слуцкий работает в китайском «Шанхай Шэньхуа». «Спартак» 5 января объявил о назначении главным тренером испанца Хуана Карлоса Карседо, который до этого тренировал «Пафос».

«Из российских тренеров «Спартак» мог бы тренировать Слуцкий. Но он, во-первых, занят. А, во-вторых, тонким моментом является то, что он до этого тренировал ЦСКА. Но если бы я выбирал российского тренера, то выбрал бы Леонида Викторовича, потому что у него осталось много недосказанностей.

Он давно не работал в российском футболе. «Спартак» вполне соответствует его амбициям. За счет опыта работы в ЦСКА, в Англии, Голландии и Китае он научился стрессоустойчивости. Думаю, он бы выдержал это давление. Его назначение было бы суперлюбопытно со всех точек зрения. Мы бы получили «Спартак», о котором снова интересно говорить, а не иронизировать. К сожалению, работа Станковича в первую очередь была связана с ироничным описанием. Надежд на Деяна было очень много, но они не оправдались. А вот Леонид Викторович — это ужасно интересно. Думаю, рано или поздно это произойдет», — сказал Нагучев «СЭ».

«Спартак» после 18 туров чемпионата России-2025/26 занимает шестое место в турнирной таблице с 29 очками.