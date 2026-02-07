Нагучев: «Слуцкий мог бы тренировать «Спартак». Мы бы получили команду, о которой интересно говорить, а не иронизировать»
Спортивный комментатор Роман Нагучев заявил «СЭ», что считает экс-главного тренера ЦСКА, сборной России и «Рубина» Леонида Слуцкого подходящей кандидатурой для работы в «Спартаке».
В настоящий момент Слуцкий работает в китайском «Шанхай Шэньхуа». «Спартак» 5 января объявил о назначении главным тренером испанца Хуана Карлоса Карседо, который до этого тренировал «Пафос».
«Из российских тренеров «Спартак» мог бы тренировать Слуцкий. Но он, во-первых, занят. А, во-вторых, тонким моментом является то, что он до этого тренировал ЦСКА. Но если бы я выбирал российского тренера, то выбрал бы Леонида Викторовича, потому что у него осталось много недосказанностей.
Он давно не работал в российском футболе. «Спартак» вполне соответствует его амбициям. За счет опыта работы в ЦСКА, в Англии, Голландии и Китае он научился стрессоустойчивости. Думаю, он бы выдержал это давление. Его назначение было бы суперлюбопытно со всех точек зрения. Мы бы получили «Спартак», о котором снова интересно говорить, а не иронизировать. К сожалению, работа Станковича в первую очередь была связана с ироничным описанием. Надежд на Деяна было очень много, но они не оправдались. А вот Леонид Викторович — это ужасно интересно. Думаю, рано или поздно это произойдет», — сказал Нагучев «СЭ».
«Спартак» после 18 туров чемпионата России-2025/26 занимает шестое место в турнирной таблице с 29 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0