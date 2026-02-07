«Балтика» объявила о переходе панамского защитника Андерсона на правах аренды

«Балтика» объявила о переходе защитника Эдуардо Андерсона из «Альянса».

25-летний панамец будет выступать за калининградский клуб на правах аренды до конца сезона-2025/26. Соглашение между клубами предполагает возможность выкупа прав на игрока.

В сезоне-2026 на счету футболиста 3 матча, в которых он не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 350 тысяч евро.

После 18 туров «Балтика» с 35 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.