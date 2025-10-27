Комментатор Гусев: «Батраков напоминает Черенкова»

Комментатор Виктор Гусев в интервью «СЭ» оценил потенциал полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

— По-прежнему смотрите все матчи РПЛ в туре?

— Да. И поэтому очень не люблю, когда их порой ставят в одно время.

— Матчи смотрите без звука?

— Временами, но не из-за того, что не хочу слушать коллег, а просто потому, что уж очень большой объем просмотра получается. И хочется параллельно уделить время музыкальной коллекции.

— Давно у нас не было таких игроков, как Батраков? Кого он вам напоминает?

— Да, невероятно талантливый парень. Сравнить с кем-то вот так сразу сложно, но, если вы настаиваете, назову Федора Черенкова, — сказал Гусев «СЭ».