Орлов: «Луис Энрике технически оснащен лучше Малкома»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о том, что футболисты «Зенита» наконец-то набрали хорошие физические кондиции.
Орлов работал в прямом эфире на матче между сине-бело-голубыми и «Рубином» в 22-м туре РПЛ. Игра завершилась победой питерского клуба со счетом 4:0.
— А до матча с кем-то из игроков «Зенита» удалось пообщаться?
— С Мишей Кержаковым поздоровались. Так, а с кем еще... А! Алип ко мне подошел! Ну я же о нем хорошо говорю. (Смеется.) Он обрадовался. Ахметов подбежал.
— Соболев и Глушенков не подходили?
— Нет.
— Что с Глушенковым? Опять травма руки...
— Да, не везет парню... Есть в футболе такое выражение — хрустальный... Причем это уже другая рука. Эх! «Зенит» потерял его на какое-то время. Хотя вчера во втором тайме питерцы и без Максима выглядели здорово. Как они смотрелись в атаке! Как раскрывается Луис Энрике! Мне кажется, технически он оснащен лучше Малкома. Такие финты. Видно, что это игрок сборной Бразилии.
Рад, что Педро вышел с первой минуты. Какой он голевой пас выдал Лусиано из глубины! А помните, кто отобрал мяч у своей штрафной?
— Кто же?
— Кассьерра! С его отбора все и началось. Выполнил игровое здание. Тандем Кассьерра — Лусиано начинает работать. Справа Луис Энрике, слева — Педро, Вендел — в центре. Появилось взаимопонимание. А ведь еще Мостовой может выходить в старте.
Но самое главное — физическая готовность. Судя по всему, начали тренироваться по-настоящему. Я вижу совсем другое функциональное состояние по сравнению с матчем против «Спартака». Все подтянулись! И мотивация, настрой — на уровне. Такой «Зенит» уже вселяет оптимизм на финише сезона.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|11
|7
|3
|1
|22-10
|24
|
2
|Локомотив
|11
|6
|5
|0
|26-16
|23
|
3
|Краснодар
|11
|7
|2
|2
|22-7
|23
|
4
|Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|
5
|Балтика
|11
|5
|5
|1
|15-6
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|3
|3
|19-17
|18
|
7
|Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|
8
|Динамо
|11
|4
|3
|4
|18-17
|15
|
9
|Ахмат
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|
10
|Ростов
|11
|3
|4
|4
|9-12
|13
|
11
|Кр. Советов
|11
|3
|3
|5
|16-21
|12
|
12
|Динамо Мх
|11
|2
|4
|5
|5-13
|10
|
13
|Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|
14
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|13-22
|7
|
15
|Пари НН
|11
|2
|0
|9
|9-22
|6
|
16
|Сочи
|11
|1
|2
|8
|7-25
|5
|18.10
|13:00
|Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|18.10
|13:00
|Пари НН – Акрон
|- : -
|18.10
|15:15
|Спартак – Ростов
|- : -
|18.10
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|18.10
|19:45
|Локомотив – ЦСКА
|- : -
|19.10
|14:30
|Сочи – Зенит
|- : -
|19.10
|17:00
|Рубин – Балтика
|- : -
|19.10
|19:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|10
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|11
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|1