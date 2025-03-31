Орлов: «Луис Энрике технически оснащен лучше Малкома»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о том, что футболисты «Зенита» наконец-то набрали хорошие физические кондиции.

Орлов работал в прямом эфире на матче между сине-бело-голубыми и «Рубином» в 22-м туре РПЛ. Игра завершилась победой питерского клуба со счетом 4:0.

— А до матча с кем-то из игроков «Зенита» удалось пообщаться?

— С Мишей Кержаковым поздоровались. Так, а с кем еще... А! Алип ко мне подошел! Ну я же о нем хорошо говорю. (Смеется.) Он обрадовался. Ахметов подбежал.

— Соболев и Глушенков не подходили?

— Нет.

— Что с Глушенковым? Опять травма руки...

— Да, не везет парню... Есть в футболе такое выражение — хрустальный... Причем это уже другая рука. Эх! «Зенит» потерял его на какое-то время. Хотя вчера во втором тайме питерцы и без Максима выглядели здорово. Как они смотрелись в атаке! Как раскрывается Луис Энрике! Мне кажется, технически он оснащен лучше Малкома. Такие финты. Видно, что это игрок сборной Бразилии.

Рад, что Педро вышел с первой минуты. Какой он голевой пас выдал Лусиано из глубины! А помните, кто отобрал мяч у своей штрафной?

— Кто же?

— Кассьерра! С его отбора все и началось. Выполнил игровое здание. Тандем Кассьерра — Лусиано начинает работать. Справа Луис Энрике, слева — Педро, Вендел — в центре. Появилось взаимопонимание. А ведь еще Мостовой может выходить в старте.

Но самое главное — физическая готовность. Судя по всему, начали тренироваться по-настоящему. Я вижу совсем другое функциональное состояние по сравнению с матчем против «Спартака». Все подтянулись! И мотивация, настрой — на уровне. Такой «Зенит» уже вселяет оптимизм на финише сезона.