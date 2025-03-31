Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

31 марта, 15:05

Орлов: «Луис Энрике технически оснащен лучше Малкома»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о том, что футболисты «Зенита» наконец-то набрали хорошие физические кондиции.

Орлов работал в прямом эфире на матче между сине-бело-голубыми и «Рубином» в 22-м туре РПЛ. Игра завершилась победой питерского клуба со счетом 4:0.

— А до матча с кем-то из игроков «Зенита» удалось пообщаться?

— С Мишей Кержаковым поздоровались. Так, а с кем еще... А! Алип ко мне подошел! Ну я же о нем хорошо говорю. (Смеется.) Он обрадовался. Ахметов подбежал.

— Соболев и Глушенков не подходили?

— Нет.

— Что с Глушенковым? Опять травма руки...

— Да, не везет парню... Есть в футболе такое выражение — хрустальный... Причем это уже другая рука. Эх! «Зенит» потерял его на какое-то время. Хотя вчера во втором тайме питерцы и без Максима выглядели здорово. Как они смотрелись в атаке! Как раскрывается Луис Энрике! Мне кажется, технически он оснащен лучше Малкома. Такие финты. Видно, что это игрок сборной Бразилии.

Рад, что Педро вышел с первой минуты. Какой он голевой пас выдал Лусиано из глубины! А помните, кто отобрал мяч у своей штрафной?

— Кто же?

— Кассьерра! С его отбора все и началось. Выполнил игровое здание. Тандем Кассьерра — Лусиано начинает работать. Справа Луис Энрике, слева — Педро, Вендел — в центре. Появилось взаимопонимание. А ведь еще Мостовой может выходить в старте.
Но самое главное — физическая готовность. Судя по всему, начали тренироваться по-настоящему. Я вижу совсем другое функциональное состояние по сравнению с матчем против «Спартака». Все подтянулись! И мотивация, настрой — на уровне. Такой «Зенит» уже вселяет оптимизм на финише сезона.

Густаво Мантуан и&nbsp;Луис Энрике празднуют гол в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo; (4:0).«Бердыев написал: «Наконец-то посмотрел матч с включенным звуком». Орлов — о возвращении в эфир и победе «Зенита»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Геннадий Орлов
Читайте также
«Зенит» готовит самый гениальный и самый провальный трансфер
Израиль требовал отменить чемпионат мира. Пока не получилось, но это не конец
Ларионову готовят замену? В КХЛ появился теневой фаворит? Инсайды от Хайруллина
Пенсионную реформу Макрона заморозили ради сохранения правительства. Что пишут СМИ
Аналитик допустила снижение ставки по семейной ипотеке в РФ до 4%
Путин напомнил о дружеских и крепких отношениях между РФ и Сирией
Популярное видео
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Чайка»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Чайка»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Факел»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Факел»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Уфа»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Уфа»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: матчи после международной паузы в марте 2025 года
ЭСК признала верным решение Кукуляка назначить пенальти в матче «Химки» — «Пари НН»
Шалимов будет спасать «Факел» от вылета. Воронежцы доверились тренеру, не работавшему с 2022-го
Каманцев высказался о возможной мошеннической схеме в судействе: «Создает фантастические риски»
Олег Романцев: «Не вижу, в чем «Краснодар» и «Зенит» превосходят «Спартак»
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Garryman

    И давно Рубин стал фармом Зенита?

    31.03.2025

  • hovawart645

    Тут я согласен, Энрике сильнее Малкома. Ну а мотивация и настрой - для договорняка с фармом прекрасные!)

    31.03.2025

    • Орлов: «Газзаев сказал: «Безупречный репортаж». Бердыев написал: «Комментатор, понимающий тонкости игры»

    Орлов: «Я пять раз в прямом эфире произносил: «Зенит» становится чемпионом России»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
    6
    		 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
    7
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    18.10 13:00 Кр. Советов – Оренбург - : -
    18.10 13:00 Пари НН – Акрон - : -
    18.10 15:15 Спартак – Ростов - : -
    18.10 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
    18.10 19:45 Локомотив – ЦСКА - : -
    19.10 14:30 Сочи – Зенит - : -
    19.10 17:00 Рубин – Балтика - : -
    19.10 19:30 Динамо – Ахмат - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов
    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев
    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский
    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости