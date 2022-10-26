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Сегодня, 15:22

Агент Кучаева рассказал, когда игрок вернется в состав ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
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Агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева Александр Клюев в комментарии «СЭ» рассказал, когда футболист сможет вернуться на поле.

«Надеемся, что Константин будет готов к матчу против «Локомотива». Отсутствие игрока не связано с травмой, оно связано с плохим самочувствием игрока», — сказал Клюев «СЭ».

В сезоне-2022/23 на счету Кучаева 3 гола и 3 голевые передачи в 10 матчах за армейцев. 24-летний россиянин пропустил 3 последних игры ЦСКА из-за проблем со здоровьем.

ЦСКА сыграет против «Локомотива» в рамках 15-го тура РПЛ в субботу, 29 октября.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
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 - : -
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 - : -
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