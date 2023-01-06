Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:35

Орлов сравнил Малкома и Промеса

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» сравнил нападающего «Зенита» Малкома и форварда «Спартака» Квинси Промеса. Орлов не считает Промеса лучшим игроком России в 2022 году.

— Уход Ловрена повышает шансы «Спартака» в борьбе за чемпионство?

— Нет, не повышает. Расклад сил остался тем же.

— Почему?

— «Зенит» лидирует не за счет центральных защитников. Игру питерцев определяют центральные полузащитники. Есть Барриос, Вендел. Добавьте сюда Клаудиньо, Малкома. Не забываем и про Дугласа Сантоса. Вот они тащат команду. Ну и, как я уже заметил, скорее всего, центрального защитника еще приобретут.

— А у вас есть уверенность, что никто из бразильцев не покинет «Зенит» зимой?

— Окончательно на этот вопрос можно будет ответить 12 января, когда команда отправится на первый сбор. Тогда многое прояснится. Но пока никаких новостей по поводу того, что кто-то решил сменить клуб, я не слышал. Никаких поползновений не было. Наверняка бы агент того же Малкома что-то где-то сказал бы. Но пока тишина.

— В традиционном опросе «СЭ» лучшим игроком России в 2022 году признан Промес. Согласны?

— Промес, на мой взгляд, входит в тройку сильнейших. Но на первое место лично я поставлю Малкома.

— Почему?

— Кто в 2022 году стал чемпионом? «Спартак» взял Кубок? Но это все-таки разовая акция. В финале могло все сложиться и по-другому. Малком производит более целостное впечатление, играет стабильнее. Считаю, бразилец посильнее Промеса. Малком не выпадал из игры в прошлом году.

Промес выиграл в голосовании «СЭ» за звание лучшего футболиста РПЛ в 2022 году. В этом сезоне 30-летний голландец провел 16 матчей в чемпионате России, забил 14 голов и отметился 6 результативными передачами.

Квинси Промес
Малком Филипе (Малком)
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
4
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин помог «Вашингтону» переиграть «Коламбус»
Федерация тенниса Австралии не будет отстранять россиян от участия в Australian Open
Президент США Байден заявил, что конфликт на Украине находится на критически важном этапе
В Германии указали на потерю Западом лидирующей роли в мире
СМИ сообщили о прорыве российскими войсками обороны ВСУ в Соледаре
В ООН указали на важность завершения конфликта на Украине
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Геннадий Орлов: «Не хочу советовать Дзюбе завершить карьеру. Зачем злорадствовать?»
Петржела: «Можно сказать, что «Зенит» — отец русского футбола, а «Спартак» — сын-двоечник»
Орлов — об уходе Ловрена в «Лион»: «Не вижу никакой катастрофы»
«Уход Ловрена не повышает шансы «Спартака» на золото. Малком сильнее Промеса». Мнение Орлова
Булыкин: «Думаю, что «Локомотив» сможет выбраться из зоны стыков»
Данильянц: «Мы на связи с Бердыевым, я готов к работе в «Сочи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петржела: «Можно сказать, что «Зенит» — отец русского футбола, а «Спартак» — сын-двоечник»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости