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Геннадий Орлов: «Не хочу советовать Дзюбе завершить карьеру. Зачем злорадствовать?»

Орлов поделился мнением о будущем Дзюбы
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о будущем Артема Дзюбы. Орлов не готов ответить на вопрос, где форвард продолжит свою игровую карьеру.

— Где продолжит карьеру Дзюба?

— Для меня это вопрос без ответа.

— Некоторые советуют ему завершить карьеру.

— Я такой совет Дзюбе давать не буду. Пусть он сам решает. Вся штука в том, что я не знаю, в какой он сейчас форме. Он же где-то тренируется. Писали, что у него есть вариант в Турции. Не знаю... Все зависит от его физических кондиций. Я давно его не видел в деле. А так... Зачем злорадствовать и говорить что-то за глаза? Могу ему только пожелать успеха. Если Артем хочет и дальше играть, все зависит только от него. Пусть доказывает, что еще не сказал своего последнего слова в футболе. Уровень-то у него был высокий. Сможет ли он вновь выглядеть так же хорошо, как в свои лучшие годы? Это вопрос...

Ранее сообщалось об интересе турецкого клуба «Сивасспор» к российскому форварду. Помощник президента команды Орай Отякмаз заявил, что агенты Дзюбы предложили его и клуб проверяет игрока.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Артем Дзюба
Футбол
Геннадий Орлов
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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Филипе Силва Малком

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