Генич — об увольнении Цорна: «Не удивило. Восхитила оперативность, с которой «Локомотив» объявил об этом»

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» отреагировал на увольнение Цорна и Циннбауэра из «Локомотива».

— Как ты относишься к увольнению из «Локомотива» Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра?

— Оно не удивило. Чорлука и все остальные красиво сказали, что с увольнением в клубе опоздали на полгода. Восхитила оперативность, с которой «Локомотив» объявил об этом на официальном сайте — в 21.15, только матч закончился с «Сочи». Хотя можно было выдохнуть, не принимать решение в срочном порядке. Думаю, оно было принято заранее. Нужно было переключить негативное внимание с команды на Цорна и Циннбауэра. Фадлу Давидса (помощник главного тренера) убрали из клуба через двенадцать дней после прихода. Даже Писарев в «Химках» проработал больше — двадцать один день.

Компенсация? Должны договориться по двухстороннему соглашению, выплатят зарплату за два-три месяца. Не верю, что каждому человеку, которого немцы привели в «Локомотив», выплатят огромную неустойку. В российском футболе в порядке вещей приглашать своих людей в клуб. Только у главного тренера может быть неустойка. Остальным могут дать два-три оклада, и все.

Томас Цорн работал в «Локомотиве» с июля 2021 года, а в ноябре 2021 года он стал спортивным директором клуба. 35-летний немец был уволен 8 октября вместе с главным тренером железнодорожников Йозефом Циннбауэром.