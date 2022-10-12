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12 октября, 18:15

Генич — об увольнении Цорна: «Не удивило. Восхитила оперативность, с которой «Локомотив» объявил об этом»

Дмитрий Барулев
Читать «СЭ» в

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» отреагировал на увольнение Цорна и Циннбауэра из «Локомотива».

— Как ты относишься к увольнению из «Локомотива» Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра?

— Оно не удивило. Чорлука и все остальные красиво сказали, что с увольнением в клубе опоздали на полгода. Восхитила оперативность, с которой «Локомотив» объявил об этом на официальном сайте — в 21.15, только матч закончился с «Сочи». Хотя можно было выдохнуть, не принимать решение в срочном порядке. Думаю, оно было принято заранее. Нужно было переключить негативное внимание с команды на Цорна и Циннбауэра. Фадлу Давидса (помощник главного тренера) убрали из клуба через двенадцать дней после прихода. Даже Писарев в «Химках» проработал больше — двадцать один день.

Компенсация? Должны договориться по двухстороннему соглашению, выплатят зарплату за два-три месяца. Не верю, что каждому человеку, которого немцы привели в «Локомотив», выплатят огромную неустойку. В российском футболе в порядке вещей приглашать своих людей в клуб. Только у главного тренера может быть неустойка. Остальным могут дать два-три оклада, и все.

Томас Цорн работал в «Локомотиве» с июля 2021 года, а в ноябре 2021 года он стал спортивным директором клуба. 35-летний немец был уволен 8 октября вместе с главным тренером железнодорожников Йозефом Циннбауэром.

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Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Константин Генич
Томас Цорн
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И В Н П +/- О
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 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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