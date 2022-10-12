Помощник Циннбауэра, проработавший в «Локомотиве» 2 недели: «Я получил бесценный опыт»

Бывший тренер «Локомотива» Фадлу Давидс заявил, что не жалеет о том, что согласился поработать в московском клубе.

«Я посидел, подумал и понял, что, даже если бы знал, как все сложится, согласился бы на переход в «Локомотив». Я получил бесценный опыт. Это самая молодая команда в чемпионате с большим запасом. Мы двигались в правильном направлении. Я хочу обратиться ко всем южноафриканским тренерам: получайте самое высокое тренерское образование. Вас может позвать к себе любой клуб, но нужна тренерская лицензия.

Если бы у меня не было лицензии УЕФА категории «А», я бы не смог оказаться на скамейке европейского клуба. Всем нужно быть готовыми на случай, если появится возможность оказаться в Европе. Я сейчас открыт для предложений, но мне нужно в первую очередь все обсудить с агентом», — приводит SABC Sport слова Давидса.

41-летний южноафриканец был помощником Йозефа Циннбауэра с 27 сентября. 9 октября он покинул клуб вслед за немецким специалистом.