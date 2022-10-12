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12 октября, 18:08

Помощник Циннбауэра, проработавший в «Локомотиве» 2 недели: «Я получил бесценный опыт»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Фадлу Давидс.
Фото ФК «Локомотив»

Бывший тренер «Локомотива» Фадлу Давидс заявил, что не жалеет о том, что согласился поработать в московском клубе.

«Я посидел, подумал и понял, что, даже если бы знал, как все сложится, согласился бы на переход в «Локомотив». Я получил бесценный опыт. Это самая молодая команда в чемпионате с большим запасом. Мы двигались в правильном направлении. Я хочу обратиться ко всем южноафриканским тренерам: получайте самое высокое тренерское образование. Вас может позвать к себе любой клуб, но нужна тренерская лицензия.
Если бы у меня не было лицензии УЕФА категории «А», я бы не смог оказаться на скамейке европейского клуба. Всем нужно быть готовыми на случай, если появится возможность оказаться в Европе. Я сейчас открыт для предложений, но мне нужно в первую очередь все обсудить с агентом», — приводит SABC Sport слова Давидса.

41-летний южноафриканец был помощником Йозефа Циннбауэра с 27 сентября. 9 октября он покинул клуб вслед за немецким специалистом.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Фадлу Давидс
6
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3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
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11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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Зенит

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П
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