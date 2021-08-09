Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Комментатор Черданцев ответил на критику коммерческого директора «Краснодара»

16:00
Теги:

Комментатор Георгий Черданцев высказался по поводу критики в свой адрес со стороны коммерческого директора «Краснодара» Арама Фундукяна.

«Считаю претензии, высказанные в этих твитах необоснованными. Также считаю, что высказываться в соцсетях подобным образом руководителю серьезного клуба просто несолидно. У вас есть мой номер, можно позвонить и все обсудить. Или написать жалобу на канал главному редактору Александру Тащину, и уверяю, она не была бы оставлена без внимания.

Кроме того, на мой взгляд, серьезный клуб не должен публично искать виновных за неудачную игру и отсутствие результата среди комментаторов и судей, перенося таким образом ответственность.

Теперь к сути претензий. Да, когда «Краснодар» забивал второй гол, в эфире не было эмоций. Ни от меня ни от коллеги Богданова. Произошло это вовсе не из-за отсутствия этих эмоций, а в силу технических причин. Так как ПТС и провода находятся вне арены и не под крышей, к сожалению, из-за ливня у нас периодически возникали проблемы со звуком. Пользуясь случаем, приношу лично свои извинения клубу «Краснодар» и его болельщикам», — написал Черданцев в своем Telegram-канале.

Журналист комментировал в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» матч 3-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Краснодар» (3:2)

Дополнительная информация:

https://t.me/cherdantsev/491

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Рубин» — «Ахмат»: Кукуян сначала все сделал правильно. Зачем вмешался ВАР и все испортил? Вратарь удален ошибочно
Очевидец: За рулем сбившего младенца авто в Воронеже была девочка
Умерла актриса из «Москва слезам не верит» и легендарного «Кабачка 13 стульев»
В Турции заявили об отсутствии представляющих угрозу городам лесных пожаров
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
17
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр