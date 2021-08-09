Комментатор Черданцев ответил на критику коммерческого директора «Краснодара»

Комментатор Георгий Черданцев высказался по поводу критики в свой адрес со стороны коммерческого директора «Краснодара» Арама Фундукяна.

«Считаю претензии, высказанные в этих твитах необоснованными. Также считаю, что высказываться в соцсетях подобным образом руководителю серьезного клуба просто несолидно. У вас есть мой номер, можно позвонить и все обсудить. Или написать жалобу на канал главному редактору Александру Тащину, и уверяю, она не была бы оставлена без внимания.

Кроме того, на мой взгляд, серьезный клуб не должен публично искать виновных за неудачную игру и отсутствие результата среди комментаторов и судей, перенося таким образом ответственность.

Теперь к сути претензий. Да, когда «Краснодар» забивал второй гол, в эфире не было эмоций. Ни от меня ни от коллеги Богданова. Произошло это вовсе не из-за отсутствия этих эмоций, а в силу технических причин. Так как ПТС и провода находятся вне арены и не под крышей, к сожалению, из-за ливня у нас периодически возникали проблемы со звуком. Пользуясь случаем, приношу лично свои извинения клубу «Краснодар» и его болельщикам», — написал Черданцев в своем Telegram-канале.

Журналист комментировал в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» матч 3-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Краснодар» (3:2)