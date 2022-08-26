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Сегодня, 14:30

Елагин поделился мнением о том, кто будет главным конкурентом Захаряна в «Челси»

Елагин поделился мнением о шансах Захаряна пробиться в основу «Челси»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Комментатор Александр Елагин рассуждает о шансах полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна пробиться в основной состав «Челси».

— В «Челси» идет перестройка команды. По большому счету, ситуация тяжелейшая!

— Кто его главный конкурент?

— Думаю, ему, например, придется бороться за место в составе с 22-летним Конором Галлахером. Жоржинью мы выносим за скобки. Тот-то железобетонно будет выходить в старте. По нему вопросов нет — он прошел огонь и воду. Захарян будет конкурировать скорее с молодыми ребятами, которые рвутся в состав со страшной силой!

— Есть же еще Маунт, который стоит 70 миллионов...

— Вот даже скорее именно Маунт его главный конкурент. Да... Арсену будет очень тяжело закрепиться в этом «Челси». Как бы он не сломался... Вот Леша Смертин уезжал на пике своей формы в лондонский клуб. Это был уже сформировавшийся футболист, который прошел большую школу. И все равно не смог закрепиться. Да, стал чемпионом, но потом... А Жирков?

— Жирков — интроверт. Считается, именно из-за этого у него не сложилось в Англии.

— Но мы же не знаем, как Захарян поведет себя в новых условиях. За границей. Бесспорно, он очень талантливый парень. Но я бы на его месте прежде всего посоветовался с главным тренером бело-голубых — Йокановичем. Это же опытный волк, серб, славянин. Наверное, он даст Захаряну исчерпывающий ответ. Йоканович и сам поиграл в «Челси», а потом тренировал английский клуб. Должен быть в теме.

Мнение Александра Елагина о&nbsp;возможном переходе Арсена Захаряна в &laquo;Челси&raquo;. «Не рановато ли Захаряну в «Челси»? Аршавин уезжал в «Арсенал» на пике». Мнение Елагина

Арсен Захарян
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ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
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26.08 20:00
Сочи – Химки
 - : -
27.08 15:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
27.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
27.08 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
28.08 13:00
Урал – Зенит
 - : -
28.08 15:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
28.08 17:30
Торпедо – Краснодар
 - : -
28.08 19:45
Ростов – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 5
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 4
Артем Макарчук

Артем Макарчук

Сочи

 3
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 5 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Даниил Одоевский

Даниил Одоевский

Зенит

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