Елагин поделился мнением о том, кто будет главным конкурентом Захаряна в «Челси»
Комментатор Александр Елагин рассуждает о шансах полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна пробиться в основной состав «Челси».
— В «Челси» идет перестройка команды. По большому счету, ситуация тяжелейшая!
— Кто его главный конкурент?
— Думаю, ему, например, придется бороться за место в составе с 22-летним Конором Галлахером. Жоржинью мы выносим за скобки. Тот-то железобетонно будет выходить в старте. По нему вопросов нет — он прошел огонь и воду. Захарян будет конкурировать скорее с молодыми ребятами, которые рвутся в состав со страшной силой!
— Есть же еще Маунт, который стоит 70 миллионов...
— Вот даже скорее именно Маунт его главный конкурент. Да... Арсену будет очень тяжело закрепиться в этом «Челси». Как бы он не сломался... Вот Леша Смертин уезжал на пике своей формы в лондонский клуб. Это был уже сформировавшийся футболист, который прошел большую школу. И все равно не смог закрепиться. Да, стал чемпионом, но потом... А Жирков?
— Жирков — интроверт. Считается, именно из-за этого у него не сложилось в Англии.
— Но мы же не знаем, как Захарян поведет себя в новых условиях. За границей. Бесспорно, он очень талантливый парень. Но я бы на его месте прежде всего посоветовался с главным тренером бело-голубых — Йокановичем. Это же опытный волк, серб, славянин. Наверное, он даст Захаряну исчерпывающий ответ. Йоканович и сам поиграл в «Челси», а потом тренировал английский клуб. Должен быть в теме.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|13-2
|14
|
2
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|14-4
|13
|
3
|ЦСКА
|6
|4
|1
|1
|16-7
|13
|
4
|Динамо
|6
|3
|3
|0
|11-4
|12
|
5
|Ростов
|6
|3
|3
|0
|12-9
|12
|
6
|Краснодар
|6
|3
|2
|1
|11-7
|11
|
7
|Сочи
|6
|3
|1
|2
|9-11
|10
|
8
|Ахмат
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|
9
|Химки
|6
|2
|1
|3
|8-9
|7
|
10
|Кр. Советов
|6
|1
|3
|2
|7-10
|6
|
11
|Оренбург
|6
|2
|0
|4
|8-12
|6
|
12
|Локомотив
|6
|1
|3
|2
|7-12
|6
|
13
|Н. Новгород
|6
|1
|2
|3
|8-12
|5
|
14
|Факел
|6
|0
|4
|2
|8-12
|4
|
15
|Урал
|6
|0
|1
|5
|1-11
|1
|
16
|Торпедо
|6
|0
|1
|5
|3-14
|1
|26.08
|20:00
|
Сочи – Химки
|- : -
|27.08
|15:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|27.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|- : -
|27.08
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|28.08
|13:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|28.08
|15:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|28.08
|17:30
|
Торпедо – Краснодар
|- : -
|28.08
|19:45
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|Г
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Николай Комличенко
Ростов
|5
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|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|4
|
|
Артем Макарчук
Сочи
|3
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|5
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|1
|1
|0
|
|
Даниил Одоевский
Зенит
|4
|1
|0