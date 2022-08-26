Елагин поделился мнением о том, кто будет главным конкурентом Захаряна в «Челси»

Комментатор Александр Елагин рассуждает о шансах полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна пробиться в основной состав «Челси».

— В «Челси» идет перестройка команды. По большому счету, ситуация тяжелейшая!

— Кто его главный конкурент?

— Думаю, ему, например, придется бороться за место в составе с 22-летним Конором Галлахером. Жоржинью мы выносим за скобки. Тот-то железобетонно будет выходить в старте. По нему вопросов нет — он прошел огонь и воду. Захарян будет конкурировать скорее с молодыми ребятами, которые рвутся в состав со страшной силой!

— Есть же еще Маунт, который стоит 70 миллионов...

— Вот даже скорее именно Маунт его главный конкурент. Да... Арсену будет очень тяжело закрепиться в этом «Челси». Как бы он не сломался... Вот Леша Смертин уезжал на пике своей формы в лондонский клуб. Это был уже сформировавшийся футболист, который прошел большую школу. И все равно не смог закрепиться. Да, стал чемпионом, но потом... А Жирков?

— Жирков — интроверт. Считается, именно из-за этого у него не сложилось в Англии.

— Но мы же не знаем, как Захарян поведет себя в новых условиях. За границей. Бесспорно, он очень талантливый парень. Но я бы на его месте прежде всего посоветовался с главным тренером бело-голубых — Йокановичем. Это же опытный волк, серб, славянин. Наверное, он даст Захаряну исчерпывающий ответ. Йоканович и сам поиграл в «Челси», а потом тренировал английский клуб. Должен быть в теме.