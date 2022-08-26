Агент — о возвращении Кухты в «Локомотив»: «Вернемся к этому вопросу только по окончании сезона»
Агент Кухты ответил на вопрос о возвращении нападающего в «Локомотив»
Милан Мартинович, агент нападающего «Спарты» Яна Кухты ответил на вопрос о возможном возвращении его клиента в «Локомотив» по окончании срока аренды.
Пражский клуб арендовал 25-летнего чеха на один сезон в июне 2022 года.
«Может ли Кухта вернуться в «Локомотив» по окончании аренды в «Спарте»? Об этом слишком рано говорить. Вернемся к этому вопросу только по окончании сезона», — приводит слова Мартиновича Sport24.
Кухта перешел в московский клуб в январе 2022-го. Нападающий забил три мяча и отдал две результативные передачи в 11 матчах за железнодорожников.
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