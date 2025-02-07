Комличенко: «Больше нравится играть без ВАР, свободнее, по старинке»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в Winline Зимнем кубке РПЛ.

— Насколько правильно играть на сборах в турнире с теми, кого и так хорошо знаешь?

— Классно! Всегда хочется играть с топ-командами, проверять себя, свой класс. А тут сразу наглядно. По таким играм четко видишь свой уровень, понимаешь, что будет весной.

— Как тебе судейство?

— Ребята стараются. Да, где-то не видят. Играем без ВАР, но в целом прикольно. С ВАР в обороне нужно играть аккуратнее, а тут можно чуть свободнее. Мне так больше нравится, по старинке.