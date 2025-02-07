Комличенко: «Ничего нового от «Ростова» весной не ждите»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, что для команды важны дисциплина и порядок.

— Почему нет результата в турнире?

— Задача такая не стоит. Понятно, что хочется выигрывать, не получать травмы. Но главное для нас сейчас — целостность команды. Нам важно, чтобы в игре было видно то, что мы отрабатываем.

— Чего ждать от «Ростова» весной?

— Ничего нового. «Ростов» как был боевой командой, так ей и остается. Для нас важны дисциплина и порядок, ничего нового.