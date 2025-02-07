ЦСКА обыграл китайский «Циндао Вест Кост» в товарищеском матче

ЦСКА победил китайский клуб «Циндао Вест Кост» в товарищеском матче — 2:1. У армейцев голы забили Кирилл Глебов и Рифат Жемалетдинов.

«Циндао» занял 10-е место в чемпионате Китая-2024.

1 марта армейцы встретятся с «Зенитом» в выездном матче 19-го тура РПЛ.