Команда Рыбуса выиграла в шуточных соревнованиях среди игроков «Спартака» на сборах в Тарасовке
Московский «Спартак» провел шуточное соревнование среди игроков команды на летних тренировочных сборах, сообщает пресс-служба московского клуба.
В состязании приняли участие 4 команды по 7 футболистов в каждой. Футболисты соревновались в 5 дисциплинах — построение фигур и слов командой, броски колец на столбики, подбрасывании бутылок.
После прохождения пяти испытаний победу одержала команда Мацея Рыбуса. В нее, помимо поляка, вошли Даниил Хлусевич, Антон Зиньковский, Даниил Денисов, Владислав Шитов, Константин Шильцов и Михаил Волков.
11 июня Рыбус на правах свободного агента подписал контракт со «Спартаком». 32-летний поляк ранее выступал за «Локомотив». В прошедшем сезоне защитник провел 26 матчей за московский клуб во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -