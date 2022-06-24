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Команда Рыбуса выиграла в шуточных соревнованиях среди игроков «Спартака» на сборах в Тарасовке

Алексей Еремин
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Московский «Спартак» провел шуточное соревнование среди игроков команды на летних тренировочных сборах, сообщает пресс-служба московского клуба.

В состязании приняли участие 4 команды по 7 футболистов в каждой. Футболисты соревновались в 5 дисциплинах — построение фигур и слов командой, броски колец на столбики, подбрасывании бутылок.

После прохождения пяти испытаний победу одержала команда Мацея Рыбуса. В нее, помимо поляка, вошли Даниил Хлусевич, Антон Зиньковский, Даниил Денисов, Владислав Шитов, Константин Шильцов и Михаил Волков.

11 июня Рыбус на правах свободного агента подписал контракт со «Спартаком». 32-летний поляк ранее выступал за «Локомотив». В прошедшем сезоне защитник провел 26 матчей за московский клуб во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://t.me/fcsmtg
Антон Зиньковский
Мацей Рыбус
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