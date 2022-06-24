Лоськов и Пашинин останутся в «Локомотиве»

По информации «СЭ», Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин продолжат работу в «Локомотиве».

Пашинин станет руководителем развития молодежного футбола, Лоськов — его заместителем.

Решение было принято сегодня, 24 июня.

В начале апреля Лоськов и Пашинин были отстранены от работы с основной командой.

48-летний Лоськов входил в тренерский штаб «Локомотива» с августа 2016 года, 47-летний Пашинин работал с командой с июня 2015 года.