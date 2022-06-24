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Сегодня, 21:16

Лоськов и Пашинин останутся в «Локомотиве»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов.
Фото Алексей Иванов

По информации «СЭ», Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин продолжат работу в «Локомотиве».

Пашинин станет руководителем развития молодежного футбола, Лоськов — его заместителем.

Решение было принято сегодня, 24 июня.

В начале апреля Лоськов и Пашинин были отстранены от работы с основной командой.

48-летний Лоськов входил в тренерский штаб «Локомотива» с августа 2016 года, 47-летний Пашинин работал с командой с июня 2015 года.

Дмитрий Лоськов
Олег Пашинин
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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