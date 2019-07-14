19:03 | Футбол — РПЛ

Команда Гончаренко впервые проиграла "Крыльям Советов"

0
Обсудить

Поражение от "Крыльев Советов" (0:2) стало для Виктора Гончаренко первым в шести матчах с самарской командой. Ранее под руководством белорусского специалиста побед добивались "Кубань" (4:0), "Уфа" (1:0), дважды ЦСКА (2:1 и 6:0) и еще один раз была зафиксирована безголевая ничья. (Денис Аль-Юсифи)

Команды Виктора Гончаренко против ЦСКА

Дата

Команда Гончаренко

Город

Счет

03.05.2014

Кубань

Краснодар

4:0

26.08.2016

Уфа

Самара

1:0

02.04.2017

ЦСКА

Москва

2:1

31.07.2018

ЦСКА

Самара

0:0

26.05.2019

ЦСКА

Москва

6:0

14.07.2019

ЦСКА

Самара

0:2

Итого: +4=1-1, мячи 13-3​

Крылья Советов - ЦСКА

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

Как выступит ЦСКА в чемпионате России-2019/2020?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. Старт нового чемпионата
Материалы других СМИ