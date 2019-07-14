Команда Гончаренко впервые проиграла "Крыльям Советов"

Поражение от "Крыльев Советов" (0:2) стало для Виктора Гончаренко первым в шести матчах с самарской командой. Ранее под руководством белорусского специалиста побед добивались "Кубань" (4:0), "Уфа" (1:0), дважды ЦСКА (2:1 и 6:0) и еще один раз была зафиксирована безголевая ничья. (Денис Аль-Юсифи)
Команды Виктора Гончаренко против ЦСКА
|
Дата
|
Команда Гончаренко
|
Город
|
Счет
|
03.05.2014
|
Кубань
|
Краснодар
|
4:0
|
26.08.2016
|
Уфа
|
Самара
|
1:0
|
02.04.2017
|
ЦСКА
|
Москва
|
2:1
|
31.07.2018
|
ЦСКА
|
Самара
|
0:0
|
26.05.2019
|
ЦСКА
|
Москва
|
6:0
|
14.07.2019
|
ЦСКА
|
Самара
|
0:2
Итого: +4=1-1, мячи 13-3
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