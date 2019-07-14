Команда Гончаренко впервые проиграла "Крыльям Советов"

Поражение от "Крыльев Советов" (0:2) стало для Виктора Гончаренко первым в шести матчах с самарской командой. Ранее под руководством белорусского специалиста побед добивались "Кубань" (4:0), "Уфа" (1:0), дважды ЦСКА (2:1 и 6:0) и еще один раз была зафиксирована безголевая ничья. (Денис Аль-Юсифи)

Команды Виктора Гончаренко против ЦСКА

Дата Команда Гончаренко Город Счет 03.05.2014 Кубань Краснодар 4:0 26.08.2016 Уфа Самара 1:0 02.04.2017 ЦСКА Москва 2:1 31.07.2018 ЦСКА Самара 0:0 26.05.2019 ЦСКА Москва 6:0 14.07.2019 ЦСКА Самара 0:2

Итого: +4=1-1, мячи 13-3​

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