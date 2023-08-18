Колыванов заявил, что Чалов выигрывает в сравнении с Тюкавиным за счет опыта
Российский тренер Игорь Колыванов сравнил нападающего «Динамо» Константина Тюкавина и форварда ЦСКА Федора Чалова.
«Тюкавин — один из моих любимых футболистов. Но и Чалов продолжает активно прогрессировать и забивает все больше, что крайне важно для форварда. Плюс Федор поопытнее. Зато Константину всего 21 год и у него все впереди. Это быстрый нападающий, который здорово действует в чужой штрафной на опережение. При этом абсолютно бесстрашный. Никогда не убирает ноги в борьбе. В целом они с Чаловым похожи. Разве что армеец сильнее в подыгрыше и больше ассистирует партнерам. И тут дело тоже в опыте. Федор какие-то моменты просчитывает заранее», — цитирует Чалого RT.
В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 4 матча за «Динамо» в чемпионате России, отметился 3 голами и 1 результативной передачей. На счету 25-летнего Чалова 4 забитых мяча и 1 голевая передача в 4 играх за ЦСКА в РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0