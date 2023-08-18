Metaratings: Бабич прошел медосмотр и подписал контракт со «Спартаком»
Защитник «Альмерии» Бабич прошел медосмотр и заключил контракт со «Спартаком»
Защитник «Альмерии» Срджан Бабич успешно прошел медосмотр для завершения перехода в «Спартак», утверждает Metaratings.
По данным источника, 27-летний серб уже подписал контракт с красно-белыми. Сообщается, что московский клуб заплатит за футболиста 5 миллионов евро, а зарплата игрока составит 1,5 миллиона евро в год.
На счету Бабича 4 гола в 75 матчах за «Альмерию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость серба в 3,5 миллиона евро.
Источник: Metaratings
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|10
|
3
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|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
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|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
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|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
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|2
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|
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|2
|1
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|7
|
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|2
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|7
|
9
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|1
|2
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|5
|
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|1
|1
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|4
|
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|0
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|3
|
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|4
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|0
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|3
|
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|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
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|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
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|1
|
16
|Факел
|4
|0
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|4
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|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
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|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
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Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0
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