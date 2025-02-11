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Ширко: «Претензии Мостового к Абаскалю обоснованы, у нас отдают предпочтение всем, кроме тех, кто играл в футбол на высоком уровне»

Бывший игрок «Спартака» Александр Ширко в разговоре с «СЭ» поделился мнением об экс-тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

— Против Абаскаля выступает Александр Мостовой, он считает, что тренировать должны футбольные люди, вы с ним согласны?

— Скажем так, что, наверное, в Европе у бывших игроков больше доверия и возможностей себя реализовать в любой футбольной сфере, но бывают исключения. У нас все наоборот — отдают предпочтение всем, кроме тех, кто играл на высоком уровне или играл вообще. Поэтому здесь претензии Александра обоснованы. Человек, которого никто нигде не видел и мало кто знает, что это за специалист, и он получает возможность тренировать московский «Спартак». Этой возможности не получают люди, которые многие годы были лучшими и завоевывали со «Спартаком» титулы.

— Кого конкретно имеете в виду?

— Да про любого. У нас очень много людей из ЦСКА, «Локомотива», «Зенита», которые мало получают доверия, проведя за свои клубы большую часть жизни.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022-го до весны 2024 года. На посту главного тренера красно-белых испанца сменил Деян Станкович.

Александр Абустин

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Александр Мостовой
Александр Ширко
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
Результаты / календарь
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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