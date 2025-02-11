Ширко: «Претензии Мостового к Абаскалю обоснованы, у нас отдают предпочтение всем, кроме тех, кто играл в футбол на высоком уровне»

Бывший игрок «Спартака» Александр Ширко в разговоре с «СЭ» поделился мнением об экс-тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

— Против Абаскаля выступает Александр Мостовой, он считает, что тренировать должны футбольные люди, вы с ним согласны?

— Скажем так, что, наверное, в Европе у бывших игроков больше доверия и возможностей себя реализовать в любой футбольной сфере, но бывают исключения. У нас все наоборот — отдают предпочтение всем, кроме тех, кто играл на высоком уровне или играл вообще. Поэтому здесь претензии Александра обоснованы. Человек, которого никто нигде не видел и мало кто знает, что это за специалист, и он получает возможность тренировать московский «Спартак». Этой возможности не получают люди, которые многие годы были лучшими и завоевывали со «Спартаком» титулы.

— Кого конкретно имеете в виду?

— Да про любого. У нас очень много людей из ЦСКА, «Локомотива», «Зенита», которые мало получают доверия, проведя за свои клубы большую часть жизни.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022-го до весны 2024 года. На посту главного тренера красно-белых испанца сменил Деян Станкович.

Александр Абустин