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Колыванов считает, что у «Динамо» будет огромный эмоциональный подъем, если команда обыграет «Спартак»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Спартаком».

«Если «Динамо» обыграет «Спартак», то у команды будет огромный эмоциональный подъем. Моменты есть у них, но Захарян, Тюкавин, Макаров стали меньше забивать. Потенциал у бело-голубых неплохой, но все зависит от результата, а он приходит, когда ты забиваешь голы. В дерби шансы у обеих команд 50 на 50. И те, и другие неважно выглядели в последних играх. Интересный матч должен получится, потому что и тем, и тем надо из кожи вон лезть, чтобы победить. Думаю, что матч закончится со счетом 2:2», — цитирует Колыванова Metaratings.ru.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится 8 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.

Красно-белые занимают 3-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 41 очко. Динамовцы расположились на 5-й позиции (35 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/kolyvanov-esli-dinamo-obygraet-spartak-to-u-komandy-budet-ogromnyi-emocionalnyi-podem-241224/
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
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 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
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