Колыванов считает, что у «Динамо» будет огромный эмоциональный подъем, если команда обыграет «Спартак»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Спартаком».

«Если «Динамо» обыграет «Спартак», то у команды будет огромный эмоциональный подъем. Моменты есть у них, но Захарян, Тюкавин, Макаров стали меньше забивать. Потенциал у бело-голубых неплохой, но все зависит от результата, а он приходит, когда ты забиваешь голы. В дерби шансы у обеих команд 50 на 50. И те, и другие неважно выглядели в последних играх. Интересный матч должен получится, потому что и тем, и тем надо из кожи вон лезть, чтобы победить. Думаю, что матч закончится со счетом 2:2», — цитирует Колыванова Metaratings.ru.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится 8 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.

Красно-белые занимают 3-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 41 очко. Динамовцы расположились на 5-й позиции (35 очков).