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Сегодня, 10:59

Колыванов прокомментировал ситуацию с переходом Кругового в ЦСКА

Виктория Кравченко
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Футбольный эксперт Игорь Колыванов отреагировал на ситуацию вокруг защитника «Зенита» Данила Кругового.

«Очень сложно оценить всю эту ситуацию, честно. Мы же не знаем все это изнутри. Круговой не стал продлевать контракт с «Зенитом». Решение руководства или тренерского штаба можно понять, Круговой уже не поможет команде в следующем сезоне. Поэтому нет смысла для них наигрывать его. Просто нужно было раньше все это обговорить. Было много разговоров вокруг Данила: останется он или уйдет», — цитирует Колыванова «Евро.Футбол.Ру».

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005536485_kolyivanov_reshenie_zenita_mojno_ponyat_krugovoy_uje_ne_pomojet_komande_v_sleduyuschem_sezone
Данил Круговой
Игорь Колыванов
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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П
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