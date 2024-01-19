Колыванов прокомментировал ситуацию с переходом Кругового в ЦСКА
Футбольный эксперт Игорь Колыванов отреагировал на ситуацию вокруг защитника «Зенита» Данила Кругового.
«Очень сложно оценить всю эту ситуацию, честно. Мы же не знаем все это изнутри. Круговой не стал продлевать контракт с «Зенитом». Решение руководства или тренерского штаба можно понять, Круговой уже не поможет команде в следующем сезоне. Поэтому нет смысла для них наигрывать его. Просто нужно было раньше все это обговорить. Было много разговоров вокруг Данила: останется он или уйдет», — цитирует Колыванова «Евро.Футбол.Ру».
17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду.
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|29-22
|32
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|18
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|9
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|6
|27-24
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|8
|5
|5
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|29
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7
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|8
|4
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|7
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9
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|7
|3
|8
|15-16
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10
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|24-29
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11
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|18
|5
|6
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|15-19
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12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
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13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
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14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
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15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
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16
|Сочи
|18
|3
|2
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|17-31
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|2.03
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Зенит – Спартак
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
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ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
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Динамо – Локомотив
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Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
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|2.03
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Пари НН – Факел
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
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Александр Соболев
Спартак
|5
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
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Виктор Мелехин
Ростов
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|5