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Марадишвили рассказал, как вместе с Тикнизяном научил Изидора ругаться матом: «Это просто юмор»

Марадишвили рассказал, как вместе с Тикнизяном научил Изидора ругаться матом
Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Константин Марадишвили.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Пари НН» Константин Марадишвили в интервью «СЭ» ответил на вопрос, кто научил нападающего «Зенита» Вильсона Изидора ругаться матом.

— Лучше всех легионеров «Локо» мат освоил Изидор. Ваша работа?

— Да! Но и Вильсон нас с Тики многому научил, мы теперь на французском можем. Но это просто юмор, ради смеха. Хотя Изидор как-то жестко начал материться на русском в соцсетях! Недавно опять пришел в комментарии, теперь к Коваленко.

— Изидор как-то звал тебя в Париж. Получилось доехать?

— Как раз в последнюю мою поездку я должен был увидеться с другом во Франции. Там же планировали встретиться и с Изидором. Не срослось, к сожалению. В будущем, уверен, если буду во Франции, сразу напишу Вильсону. Кстати, недавно в Дубае видел Керка!

— Ого!

— Мы стояли в магазине с другом, он показывает на парня и говорит: «Смотри, круто одевается». Думаю: какое-то лицо знакомое, где-то точно видел его... Потом понял: «А, точно, это же Керк!» Подхожу к нему, его первые слова: «О нет!» Два года не виделись, посмеялись с ним, пообщались: что и как.

Константин Марадишвили. «Хочу играть за Грузию — паспорт уже получил». Марадишвили — о выборе сборной и уходе из «Локомотива»

Марадишвили выступает за «Локомотив» с сентября 2021 года. В декабре 2023-го полузащитник перешел в «Пари НН» на правах аренды.

В текущем сезоне полузащитник провел 14 матчей за «Локомотив», в которых забил один гол.

В сентябре 2023 года «Зенит» арендовал 23-летнего Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

Наяир Тикнизян
Вильсон Изидор
Константин Марадишвили
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
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12
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