Тюкавин поблагодарил Личку за работу в «Динамо»: «С вами я провел свой лучший сезон»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин обратился к бывшему главному тренеру команды Марцелу Личке.

«Марцел, спасибо за совместную работу! С вами я провел свой лучший сезон на данный момент, став лучшим игроком года.

Ваши советы и наставления сыграли большую роль в моем развитии — как футболиста и как человека. Спасибо за доверие и поддержку! Желаю удачи и остаемся на связи», — написал Тюкавин в соцсетях.

«Динамо» объявило об уходе Лички в четверг, 1 мая. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Ролан Гусев.

После 26 туров бело-голубые с 47 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.