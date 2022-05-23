Колосков о моратории на вылет для «Рубина»: «Клубу нужно напомнить историю «Спартака»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном моратории на вылет из РПЛ для «Рубина». Казанская команда заняла 15-е место в чемпионате России и в следующем сезоне должна играть в ФНЛ.

«Решение примет исполком, — сказал Колосков. — Но вряд ли такое решение будет принято, потому что предыдущее заседание исполкома высказалось против. Да и уже назначены сроки стыковых матчей. Это говорит о том, что изменений в РПЛ не будет».

Первый президент РФС привел в пример «Спартак», который вылетел из высшей лиги по итогам чемпионата СССР-1976.

«Да и «Рубину» нужно напомнить историю московского «Спартака». Еще в СССР «Спартак» вылетел из высшей лиги в первую. И тогда вылет москвичей рассматривался на политбюро, но спорткомитет и наше управление футбола, которое я возглавлял, отстояли мнение, что во главе спортивный принцип. И после политбюро согласилось с нашими доводами. Красно-белые вылетели. Поэтому о каком моратории «Рубина» на вылет может идти речь? Во главе должен быть спортивный принцип», — подчеркнул Колосков.