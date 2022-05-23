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Колосков о моратории на вылет для «Рубина»: «Клубу нужно напомнить историю «Спартака»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном моратории на вылет из РПЛ для «Рубина». Казанская команда заняла 15-е место в чемпионате России и в следующем сезоне должна играть в ФНЛ.

«Решение примет исполком, — сказал Колосков. — Но вряд ли такое решение будет принято, потому что предыдущее заседание исполкома высказалось против. Да и уже назначены сроки стыковых матчей. Это говорит о том, что изменений в РПЛ не будет».

Первый президент РФС привел в пример «Спартак», который вылетел из высшей лиги по итогам чемпионата СССР-1976.

«Да и «Рубину» нужно напомнить историю московского «Спартака». Еще в СССР «Спартак» вылетел из высшей лиги в первую. И тогда вылет москвичей рассматривался на политбюро, но спорткомитет и наше управление футбола, которое я возглавлял, отстояли мнение, что во главе спортивный принцип. И после политбюро согласилось с нашими доводами. Красно-белые вылетели. Поэтому о каком моратории «Рубина» на вылет может идти речь? Во главе должен быть спортивный принцип», — подчеркнул Колосков.

ФК Рубин (Казань)
Вячеслав Колосков
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Ростов

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П
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Антон Зиньковский

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Краснодар

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И К Ж
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