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Сегодня, 16:48

Агент Хаджикадунича ответил на вопрос о будущем футболиста

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Валид Фаур, агент защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича, выступающего за «Мальме» на правах аренлы, рассказал о будущем игрока.

«Сейчас я нахожусь вместе с Деннисом. Говорить пока не о чем, он останется в «Мальме». У него контракт, который он будет соблюдать: аренда до конца сезона в Швеции. Уже потом мы будем выбирать: остаться или уходить куда-то еще.

Я нахожусь в контакте с людьми из России, как и четыре года назад. Никакой конкретной информации у меня нет. Аренда до конца сезона — это то, на что мы согласились», — приводит слова агента «Чемпионат».

В текущем сезоне 23-летний босниец провел за «Ростов» 11 матчей и не отметился результативными действиями. «Мальме» арендовал игрока 11 марта.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4703817-agent-hadzhikadunicha-otvetil-na-vopros-o-buduschem-igroka-v-rostove.html
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ФК Ростов
Деннис Хаджикадунич
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