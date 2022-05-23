Президент «Урала» Григорий Иванов на пресс-конференции в Екатеринбурге выразил мнение по поводу возобновления продажи пива на стадионах.

— Я в этом ничего страшного не вижу. Разговор в основном идет про пиво. Ведь сейчас что происходит? Человек до матча покупает литр пива. И пока он его не выпьет у стадиона, он на арену не заходит. И приходит уже немного таким... Выпившим. А если будет знать, что во время матча может купить бокал пива, то что в этом плохого?

Помню времена, когда на стадионе в бутылках продавали и более крепкие напитки, но никто ничего на поле не бросал. Все было цивильно. Болельщики же нормальные люди. Мы должны им доверять. У нас много камер. Если человек себя как-то повел неправильно, его выводят. Получит какой-то штраф. Пиво — напиток болельщиков!

11 мая власти Москвы разрешили продавать на стадионах алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5%. Мера введена в качестве эксперимента и будет действовать до 31 декабря.