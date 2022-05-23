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Президент «Урала» — о продаже пива на стадионах: «Раньше и более крепкие напитки продавали»

Президент «Урала» оценил решение о возвращении продажи пива на стадионах
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Болельщики с пивом.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов на пресс-конференции в Екатеринбурге выразил мнение по поводу возобновления продажи пива на стадионах.

— Я в этом ничего страшного не вижу. Разговор в основном идет про пиво. Ведь сейчас что происходит? Человек до матча покупает литр пива. И пока он его не выпьет у стадиона, он на арену не заходит. И приходит уже немного таким... Выпившим. А если будет знать, что во время матча может купить бокал пива, то что в этом плохого?

Помню времена, когда на стадионе в бутылках продавали и более крепкие напитки, но никто ничего на поле не бросал. Все было цивильно. Болельщики же нормальные люди. Мы должны им доверять. У нас много камер. Если человек себя как-то повел неправильно, его выводят. Получит какой-то штраф. Пиво — напиток болельщиков!

11 мая власти Москвы разрешили продавать на стадионах алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5%. Мера введена в качестве эксперимента и будет действовать до 31 декабря.

ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

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