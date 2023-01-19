Колосков считает, что уровень чемпионата России не изменился по сравнению с 2021 годом

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» сравнил уровень чемпионата России в 2021 и 2022 годах.

«Изменился ли уровень чемпионата России? Все так же, как и было. Есть ведущие команды, которые рассматриваются как претенденты на титулы. Они остались, никуда не делись. Ничего не произошло. Да, иностранные футболисты приходят, уходят. Но пока чемпионат не закончился, тяжело сравнивать. Но я смотрю игры и не вижу большой разницы между 2021 и 2022 годом», — сказал Колосков «СЭ».

Российская премьер-лига (РПЛ) заняла 80-е место в рейтинге сильнейших лиг мира по итогам 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

По итогам 2021 года РПЛ заняла 36-е место и расположилась в рейтинге между чемпионатами Молдавии и Анголы.