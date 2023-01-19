Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо продемонстрировал знания русского языка

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо показал успехи в изучении русского языка.

Клаудиньо продемонстрировал, что может поддержать простую беседу на русском языке с одноклубниками и пресс-службой.

25-летний футболист выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей за петербуржский клуб, забил три мяча и отдал восемь результативных передач.

16 января портал Daily Mercato сообщил о том, что в приобретении Клаудиньо заинтересован французский «Марсель».