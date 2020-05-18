Колосков считает, что клубы РПЛ после карантина будут похожи на «Шальке»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков предположил, как карантин отразится на возобновлении чемпионата России. В качестве примера он отметил «Шальке», который в матче 26-го тура Бундеслиги разгромно уступил дортмундской «Боруссии» (0:4).

— Безусловно, первые три-четыре тура команды вряд ли будут показывать прежний уровень мастерства, — цитирует Колоскова RT. — Это ясно на основании того, что мы увидели в матчах немецкой Бундеслиги. Некоторые готовились усердно, поэтому и играли прилично. А футболисты того же «Шальке», например, сидели на карантине, поэтому еле ползали по полю.

Ранее был опубликован медицинский регламент для возобновления сезона.