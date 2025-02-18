Колосков: «Атака «Динамо» транжирит моменты — это мешает выиграть РПЛ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об игре «Динамо».

«В этом сезоне все клубы ошибаются и дают друг другу шансы. Не стал был ограничиваться только тройкой претендентов на титул. Развязка может быть непредсказуемой. «Динамо» и «Локомотив» не стоит списывать со счетов. Но главная беда «Динамо» заключается в плохой реализации. Атака бело-голубых транжирит моменты — это мешает выиграть РПЛ», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

«Динамо» после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. В ближайшем туре московская команда 2 марта в гостях сыграет против «Ростова».