Семшов: «Педро еще не созрел для перехода в Европу, ему не хватает стабильности»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал победу вингера «Зенита» Педро на молодежном чемпионате Южной Америки в составе сборной Бразилии.

— У Педро есть задача быть ближе к Европе, — приводит слова Семшова «РБ Спорт». — В «Зенит» он перешел для того, чтобы потом перейти в европейский клуб. Молодец, что выиграл со сборной Бразилии молодежный чемпионат Южной Америки. Теперь вопрос, будет ли Педро играть в составе «Зенита». После прихода Луиса Энрике ему придется тяжело. Если он не будет получать игровую практику, тогда лучше уйти в аренду. Педро может вернуться на родину, чтобы стать более уверенным и потом побороться за место в составе «Зенита».

— Педро еще не созрел для перехода в европейский клуб?

— Еще нет, потому что он молод, ему нужно немного окрепнуть. Бразилец еще не так много играет на взрослом уровне. Педро пока не стоит рваться в Европу. Он перспективный футболист, но пока ему не хватает стабильности. Это связано с возрастом.

В составе сборной Бразилии U-20 Педро провел 9 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач.

Педро перешел в «Зенит» в феврале 2024 года. В текущем сезоне 19-летний бразилец провел 25 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.