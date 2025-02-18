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18 февраля 2025, 01:44

Семшов: «Педро еще не созрел для перехода в Европу, ему не хватает стабильности»

Сергей Разин
корреспондент

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал победу вингера «Зенита» Педро на молодежном чемпионате Южной Америки в составе сборной Бразилии.

— У Педро есть задача быть ближе к Европе, — приводит слова Семшова «РБ Спорт». — В «Зенит» он перешел для того, чтобы потом перейти в европейский клуб. Молодец, что выиграл со сборной Бразилии молодежный чемпионат Южной Америки. Теперь вопрос, будет ли Педро играть в составе «Зенита». После прихода Луиса Энрике ему придется тяжело. Если он не будет получать игровую практику, тогда лучше уйти в аренду. Педро может вернуться на родину, чтобы стать более уверенным и потом побороться за место в составе «Зенита».

— Педро еще не созрел для перехода в европейский клуб?

— Еще нет, потому что он молод, ему нужно немного окрепнуть. Бразилец еще не так много играет на взрослом уровне. Педро пока не стоит рваться в Европу. Он перспективный футболист, но пока ему не хватает стабильности. Это связано с возрастом.

В составе сборной Бразилии U-20 Педро провел 9 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач.

Педро перешел в «Зенит» в феврале 2024 года. В текущем сезоне 19-летний бразилец провел 25 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
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Игорь Семшов
ФК Зенит
Педро (Зенит)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
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Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

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Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

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Силва Лима Исмаэл
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