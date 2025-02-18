Тарханов: «Не удивлюсь, если Карпин сменит Личку на посту главного тренера «Динамо»

Российский специалист Александр Тарханов прокомментировал информацию о возможной тренерской перестановке в «Динамо».

«Я не удивлюсь, если Карпин сменит Личку на посту главного тренера «Динамо». Валерий Георгиевич — хороший тренер и мог бы добиться успеха в московском клубе. Все-таки у «Ростова» нет таких финансовых возможностей, как у бело-голубых. В донской команде сделана ставка на молодых игроков. А так считаю, что все может быть. Посмотрим», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

56-летний специалист возглавляет «Ростов» с марта 2022 года. Ранее он уже тренировал ростовчан с 2017 по 2021 год, но покинул команду в связи с назначением в сборную России. До этого Карпин также тренировал армавирское «Торпедо», «Мальорку» и «Спартак».

«Динамо» после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. В ближайшем туре московская команда 2 марта в гостях сыграет против «Ростова».