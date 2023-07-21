Колосков не считает ошибочным назначение Бальбуэна капитаном «Динамо»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» назначение защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэна капитаном команды.
«Бальбуэна — большая потеря для «Динамо». Год играли без очень сильного футболиста. Ни один тренер не назначит капитаном человека, который не пользуется уважением в команде. Это истина. Если есть назначение, оно обязательно согласовано с большинством футболистов. Здесь никаких ошибок нет», — сказал Колосков «СЭ».
Прошлым летом Бальбуэна приостанавливал контракт с бело-голубыми и провел один год в «Коринтианс» на правах аренды. Этим летом 31-летний парагваец вернулся в расположение российского клуба. 21 июля стало известно, что он снова стал капитаном «Динамо».
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|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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