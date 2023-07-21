Мостовой о выборе Бальбуэна капитаном «Динамо»: «Главное, чтобы повязку не передавали после каждой игры»
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» решение назначить новым капитаном «Динамо» защитника Фабиана Бальбуэна.
Бальбуэна уже был капитаном бело-голубых в сезоне-2021/22. Летом 2022 года парагваец приостановил контракт с «Динамо» и провел год в «Коринтианс» на правах аренды.
«Справедливое ли это решение? В последние время вообще не стоит смотреть на справедливость в нашем футболе. В связи с последними событиями, которые происходят, нужно закрывать глаза на все. Пусть делают, что хотят. По-футбольному Бальбуэна — хороший защитник. У нас есть пример сборной, кто уже только с повязкой не был. Вот так Личка выбрал. Главное, чтобы повязку не передавали после каждой игры», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.
«Динамо» проведет первый матч в сезоне-2023/24 в пятницу, 21 июля против «Краснодара». Начало игры 1-го тура РПЛ — в 19.00 по московскому времени.
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11
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12
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14
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15
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|21.07
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Динамо – Краснодар
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|13:00
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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