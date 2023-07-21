Франко Камоцци: «У «Спартака» самая слабая зона — оборона, нужно усиление»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал оборону самой слабой зоной команды.

«Для того чтобы чувствовать себя увереннее в борьбе с «Зенитом» за титул, «Спартаку» нужно усиление в защитную линию. Оборона — самая слабая зона у красно-белых», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

В минувшем сезоне РПЛ «Спартак» пропустил 38 мячей в 30 матчах.

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