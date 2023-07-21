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Сегодня, 17:04

Франко Камоцци: «У «Спартака» самая слабая зона — оборона, нужно усиление»

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал оборону самой слабой зоной команды.

«Для того чтобы чувствовать себя увереннее в борьбе с «Зенитом» за титул, «Спартаку» нужно усиление в защитную линию. Оборона — самая слабая зона у красно-белых», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

В минувшем сезоне РПЛ «Спартак» пропустил 38 мячей в 30 матчах.

РПЛ, трансферы: все сделки межсезонья

Источник: bookmaker-ratings.ru
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
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 - : -
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 - : -
22.07 17:30
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 - : -
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