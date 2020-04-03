Коллективного договора о сокращении зарплат и обнуления сезона не будет. Инсайды «СЭ»

В пятницу состоялась видеоконференция клубов РПЛ, руководства лиги и руководства РФС. На конференции обсуждали сценарии завершения сезона.

От РФС участвовал генеральный секретарь организации Александр Алаев.

По данным «СЭ», клубы из нижней части таблицы настаивали на немедленном завершении сезона и его обнулении. Этой позиции придерживаются в частности «Сочи», «Рубин», «Ахмат», «Урал», «Крылья Советов».

В РФС категорически не согласны с таким развитием событий — по мнению союза нужно придерживайся позиции УЕФА. Не согласны на обнуление и ведущие клубы РПЛ, заинтересованные в том, чтобы попасть в еврокубки.

Также в ходе видеоконференции клубы обсуждали коллективный договор по поводу сокращения зарплат футболистов, однако к единой точке зрения не пришли. Каждый клуб будет принимать решение о сокращении зарплат игроков самостоятельно.