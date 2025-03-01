Кокшаров рассказал, почему не перешел зимой в словенский «Целе»

Нападающий «Пари НН» Александр Кокшаров в разговоре с «СЭ» объяснил, почему отказался от аренды в словенский «Целе».

«Был вариант продолжения карьеры в Словении. Мог перейти в «Целе» в аренду. Но во-первых, полгода — короткий срок, чтобы менять страну. Во-вторых, сказалось, что в «Пари НН» работает Виктор Михайлович [Гончаренко]. Он очень хорошо работает с молодыми. Этот вариант был перспективным для меня», — сказал Кокшаров «СЭ».

В декабре 20-летний форвард перешел в «Пари НН» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

После 18 туров нижегородцы располагаются на 12-й позиции в чемпионате России с 16 очками.