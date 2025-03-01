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Джемал Табидзе: «По ощущениям во время игры с «Локомотивом» на улице было минус 15»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Защитник махачкалинского «Динамо» Джемал Табидзе заявил, что в футбол нужно играть при любой погоде.

— Нужно ли играть в такую погоду?

— В футбол нужно играть везде и при любой погоде. Хотя с «Локомотивом» всем было очень тяжело, потому что поле промерзло. По ощущениям на улице было минус 15, но мы профессионалы и должны выходить при любых условиях. Конечно, обе команды сыграли бы лучше при более благоприятной погоде, но получилось то, что получилось.

— Болельщикам интересно смотреть такой футбол даже по телевизору?

— Если честно, не знаю, как это смотрелось по телевизору. На поле было очень интересно, очень важный матч для нас, мы заработали очки и двигаемся дальше, — цитирует Табидзе «РБ Спорт».

В первом матче 19-го тура чемпионата России махачкалинское «Динамо» принимало «Локомотив» и сыграло вничью (1:1). Лучшим игроком встречи стал 28-летний грузинский защитник «Динамо» Джемал Табидзе.

Источник: «РБ Спорт»
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Джемал Табидзе
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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