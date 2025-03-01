Джемал Табидзе: «По ощущениям во время игры с «Локомотивом» на улице было минус 15»

Защитник махачкалинского «Динамо» Джемал Табидзе заявил, что в футбол нужно играть при любой погоде.

— Нужно ли играть в такую погоду?

— В футбол нужно играть везде и при любой погоде. Хотя с «Локомотивом» всем было очень тяжело, потому что поле промерзло. По ощущениям на улице было минус 15, но мы профессионалы и должны выходить при любых условиях. Конечно, обе команды сыграли бы лучше при более благоприятной погоде, но получилось то, что получилось.

— Болельщикам интересно смотреть такой футбол даже по телевизору?

— Если честно, не знаю, как это смотрелось по телевизору. На поле было очень интересно, очень важный матч для нас, мы заработали очки и двигаемся дальше, — цитирует Табидзе «РБ Спорт».

В первом матче 19-го тура чемпионата России махачкалинское «Динамо» принимало «Локомотив» и сыграло вничью (1:1). Лучшим игроком встречи стал 28-летний грузинский защитник «Динамо» Джемал Табидзе.