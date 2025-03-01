Пальцев — о возможном возвращении РПЛ на систему «осень-весна»: «Мне вообще без разницы, когда играть»

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев признался, что не видит ничего плохого в зимнем футболе.

«Нужен ли зимний футбол? Почему нет? Что было плохого? Мне нравится. Мяч ходил, можно было низом играть. Поле пусть и замерзшее, но хорошее. Замерз, но куда без этого. Потом согрелся, разбегался и нормально», — приводит «РБ Спорт» слова Пальцева.

Также защитник поделился мнением о возможном возвращении российского футбола к системе «осень-весна».

«Переведут так переведут. Мне вообще без разницы, когда играть», — добавил он.

В пятницу махачкалинцы на своем поле принимали «Локомотив» в рамках 19-го тура РПЛ. Игра проходила при использовании контрастного мяча из-за погодных условий и завершилась ничьей со счетом 1:1.