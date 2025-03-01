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Пальцев — о возможном возвращении РПЛ на систему «осень-весна»: «Мне вообще без разницы, когда играть»

Алина Савинова

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев признался, что не видит ничего плохого в зимнем футболе.

«Нужен ли зимний футбол? Почему нет? Что было плохого? Мне нравится. Мяч ходил, можно было низом играть. Поле пусть и замерзшее, но хорошее. Замерз, но куда без этого. Потом согрелся, разбегался и нормально», — приводит «РБ Спорт» слова Пальцева.

Также защитник поделился мнением о возможном возвращении российского футбола к системе «осень-весна».

«Переведут так переведут. Мне вообще без разницы, когда играть», — добавил он.

В пятницу махачкалинцы на своем поле принимали «Локомотив» в рамках 19-го тура РПЛ. Игра проходила при использовании контрастного мяча из-за погодных условий и завершилась ничьей со счетом 1:1.

Источник: РБ Спорт
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Валентин Пальцев
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 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
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