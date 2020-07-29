Кокорин завтра подпишет контракт со «Спартаком»? Реакция Шамиля Газизова

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что уже завтра форвард Александр Кокорин может стать игроком его команды.

— Слухи я не комментирую. Я уже вам говорил, что Кокорин — очень сильный футболист. Он усилит любую команду РПЛ. И не только. Вот это я могу повторить еще раз, — сказал Газизов. (Виталий Айрапетов)